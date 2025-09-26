30 часов пути и потеря багажа: американский певец добрался в Россию — что пошло не так?

Американский певец, автор песен, актёр и танцор Джейсон Деруло добирался до России около 30 часов. Гость из США столкнулся с неприятностями в нашей стране, пишет EADaily.
Как сообщает Telegram-канал Mash, визит в РФ не прошёл гладко для Джейсона Деруло.
"Деруло и его команда остались без багажа после перелета из Стамбула во Внуково. Полтора часа они ждали чемоданы на ленте, но так и не дождались", — гласит текст публикации в Telegram-канале Mash.
Источники сообщают, что певец и его коллектив вынуждены были потратить время на оформление потери багажа.
После этого Деруло приехал в The Ritz-Carlton на Тверской на кортеже автомобилей V-класса. Он обосновался в лучшем президентском люксе, которые предоставляется только по предварительному спецбронированию.
Сообщается, что переговоры о выступлениях артиста США в РФ проходили около 1,5 месяцев. В итоге Джейсон споёт в столице России и Санкт-Петербурге 26 и 28 сентября.
Джейсон Деруло известен публике по композиции Wiggle в коллаборации со Snoop Dogg. Он выпустил 13 платиновых синглов и набрал 7 млрд просмотров на цифровых площадках.
