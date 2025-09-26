Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Американский певец, автор песен, актёр и танцор Джейсон Деруло добирался до России около 30 часов. Гость из США столкнулся с неприятностями в нашей стране, пишет EADaily.

Певец Джейсон Деруло
Фото: Фан-аккаунт Джейсона Деруло ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Джейсон Деруло

Как сообщает Telegram-канал Mash, визит в РФ не прошёл гладко для Джейсона Деруло.

"Деруло и его команда остались без багажа после перелета из Стамбула во Внуково. Полтора часа они ждали чемоданы на ленте, но так и не дождались", — гласит текст публикации в Telegram-канале Mash.

Источники сообщают, что певец и его коллектив вынуждены были потратить время на оформление потери багажа.

После этого Деруло приехал в The Ritz-Carlton на Тверской на кортеже автомобилей V-класса. Он обосновался в лучшем президентском люксе, которые предоставляется только по предварительному спецбронированию.

Сообщается, что переговоры о выступлениях артиста США в РФ проходили около 1,5 месяцев. В итоге Джейсон споёт в столице России и Санкт-Петербурге 26 и 28 сентября.

Джейсон Деруло известен публике по композиции Wiggle в коллаборации со Snoop Dogg. Он выпустил 13 платиновых синглов и набрал 7 млрд просмотров на цифровых площадках.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
