Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветок-охранник для сада: тля и колорадский жук не переживут соседство с этим растением
Грызуны смеются над вашей мышеловкой: пока вы не подключите хитрость из подручных средств
Райское наслаждение: этот лимонный десерт тает во рту — вот как приготовить
Тайга сместила границы: хозяева леса атакуют улицы городов — медведи объявили охоту
Подростки рвутся за руль: правила, которые ломают привычные представления
Квартиры в Питере больше не по карману? Суммы, от которых захватывает дух
Мощь сверхмассивной чёрной дыры: как образуются новые звезды в её недрах
Кортизол диктует свои правила: продукты-выручалочки умеют сбросить его с трона
Улучшаем жизнь за 10 минут: как медитация влияет на производительность и отношения

Загадочное возвращение Диброва: Кто хочет стать миллионером может удивить зрителей новым форматом

Шоу-бизнес

Поклонники популярной викторины "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале с нетерпением ждут юбилейного выпуска, ведь в нём вновь появится Дмитрий Дибров, однако его точная роль в программе пока остаётся загадкой. Продюсер Павел Рудченко в беседе с изданием "Страсти" поделился своими предположениями относительно причин такого поворота событий.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По мнению Рудченко, возвращение Диброва на знакомый канал вполне логично, ведь ему необходима работа, а Первый канал — это его стихия.

"Он действительно топовый герой, его знают как бессменного ведущего шоу до времён Юлианны Карауловой. Дибров, конечно, в кресле ведущего очень многим нравился. С тех пор к Карауловой многие относятся скептически", — поделился Рудченко.

Продюсер предполагает, что Первый канал задумал некую игру, возможно, связанную с чередованием ведущих.

"Один имеет определённый интерес у публики, является публичной персоной и бессменным ведущим — Дмитрий Дибров. Конечно, развод повлиял на инфоповоды, о нём стали чаще говорить и вспоминать. И Караулова уже нравится многим зрителям, рассмотрели в ней неплохого ведущего. Думаю, что они видят тандем. По очереди будут вести данное шоу", — добавил Рудченко.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Мощь сверхмассивной чёрной дыры: как образуются новые звезды в её недрах
Улучшаем жизнь за 10 минут: как медитация влияет на производительность и отношения
Кортизол диктует свои правила: продукты-выручалочки умеют сбросить его с трона
От серых дождей — к бирюзовым водам: британцы открыли для себя зимнюю сказку Европы
Жена Овечкина удивила патриотичным жестом в Вашингтоне: что произошло
Красиво снаружи, больно внутри: топ-7 машин, которые превращают водителей в постоянных клиентов сервисов
Маленькая луковица, а превращает сад в театр ароматов: секрет этого растения
Грядёт термальный взрыв: почему спа-комплексы в России растут как грибы
Хрустящая корочка и нежная начинка: раскроем тайну идеальных яблочных оладий в аэрофритюрнице
Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.