Загадочное возвращение Диброва: Кто хочет стать миллионером может удивить зрителей новым форматом

Поклонники популярной викторины "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале с нетерпением ждут юбилейного выпуска, ведь в нём вновь появится Дмитрий Дибров, однако его точная роль в программе пока остаётся загадкой. Продюсер Павел Рудченко в беседе с изданием "Страсти" поделился своими предположениями относительно причин такого поворота событий.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

По мнению Рудченко, возвращение Диброва на знакомый канал вполне логично, ведь ему необходима работа, а Первый канал — это его стихия.

"Он действительно топовый герой, его знают как бессменного ведущего шоу до времён Юлианны Карауловой. Дибров, конечно, в кресле ведущего очень многим нравился. С тех пор к Карауловой многие относятся скептически", — поделился Рудченко.

Продюсер предполагает, что Первый канал задумал некую игру, возможно, связанную с чередованием ведущих.

"Один имеет определённый интерес у публики, является публичной персоной и бессменным ведущим — Дмитрий Дибров. Конечно, развод повлиял на инфоповоды, о нём стали чаще говорить и вспоминать. И Караулова уже нравится многим зрителям, рассмотрели в ней неплохого ведущего. Думаю, что они видят тандем. По очереди будут вести данное шоу", — добавил Рудченко.