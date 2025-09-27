Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент

Известная российская певица Анита Цой решила удивить голливудскую звезду Памелу Андерсон необычным подарком. Певица отправила знаменитой актрисе, ставшей секс-символом 90-х, целый ящик отборных солёных огурцов. Об этом сообщает EADaily.
Такой сюрприз Анита сделала зарубежной знаменитости не просто так. Недавно Памела Андерсон сама представила свою линейку маринованных огурцов, приготовленных по старинному семейному рецепту. В её рецептуре присутствуют пряности, садовые травы и даже лепестки роз. Анита Цой в этом деле ещё опытнее: она несколько лет успешно занимается продажей собственных консервированных овощей, которые можно приобрести на популярных онлайн-площадках.
"Но разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот и пусть берёт пример", — пояснила Анита Цой.
Певица подчеркнула, что её продукция — это не просто традиционный русский деликатес, но и полностью натуральный продукт.
"Недавно я получила сертификат "органик", что предполагает полный отказ от химии при выращивании этой экологически чистой продукции. Плюс у меня огурцы растут прямо на дачном участке, и закатываю я их там же — недавно открыла собственный мини-заводик", — заключила Анита Цой.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.