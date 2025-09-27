Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица Анита Цой решила удивить голливудскую звезду Памелу Андерсон необычным подарком. Певица отправила знаменитой актрисе, ставшей секс-символом 90-х, целый ящик отборных солёных огурцов. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Солёные огурцы

Такой сюрприз Анита сделала зарубежной знаменитости не просто так. Недавно Памела Андерсон сама представила свою линейку маринованных огурцов, приготовленных по старинному семейному рецепту. В её рецептуре присутствуют пряности, садовые травы и даже лепестки роз. Анита Цой в этом деле ещё опытнее: она несколько лет успешно занимается продажей собственных консервированных овощей, которые можно приобрести на популярных онлайн-площадках.

"Но разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот и пусть берёт пример", — пояснила Анита Цой.

Певица подчеркнула, что её продукция — это не просто традиционный русский деликатес, но и полностью натуральный продукт.

"Недавно я получила сертификат "органик", что предполагает полный отказ от химии при выращивании этой экологически чистой продукции. Плюс у меня огурцы растут прямо на дачном участке, и закатываю я их там же — недавно открыла собственный мини-заводик", — заключила Анита Цой.