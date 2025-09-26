Меня поразило: Цискаридзе рассказал, почему Тигран Кеосаян ему снился после визита в больницу к режиссёру

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал о последней встрече с Тиграном Кеоасаяном в больнице.
Николай Цискаридзе поведал, что приходил проведать Кеосаяна, когда тот лежал в медицинском учреждении.
По словам танцора, Тигран "моргал и приподнимался", когда он с ним беседовал.
"Я его навещал летом. И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики", — цитирует слова Николая издание "360".
Цискаридзе признался, что впервые в жизни разговаривал с человеком, находящимся в столь тяжёлом состоянии. Он заявил, что после этой встречи Тигран часто являлся ему во сне.
Артист балета подчеркнул, что привык видеть режиссёра деятельным, оптимистичным и полным энергии.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила о смерти Тиграна Кеосаяна и обратилась к людям с просьбой.
