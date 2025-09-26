Меня поразило: Цискаридзе рассказал, почему Тигран Кеосаян ему снился после визита в больницу к режиссёру

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал о последней встрече с Тиграном Кеоасаяном в больнице.

Фото: ВК-аккаунт Николая Цискаридзе by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Артист балета Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе поведал, что приходил проведать Кеосаяна, когда тот лежал в медицинском учреждении.

По словам танцора, Тигран "моргал и приподнимался", когда он с ним беседовал.

"Я его навещал летом. И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики", — цитирует слова Николая издание "360".

Цискаридзе признался, что впервые в жизни разговаривал с человеком, находящимся в столь тяжёлом состоянии. Он заявил, что после этой встречи Тигран часто являлся ему во сне.

Артист балета подчеркнул, что привык видеть режиссёра деятельным, оптимистичным и полным энергии.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила о смерти Тиграна Кеосаяна и обратилась к людям с просьбой.