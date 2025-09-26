Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне

Российские звёзды Милявская, Канделаки, Петросян вспоминают покойного режиссёра Тиграна Кеосаяна.
Лолита Милявская отметила, что Тигран был частью её жизни до 2000-х годов.
"Такая смешная, яркая, творческая жизнь била из нас ключом. Дуэт "Академия" не мог быть без Тиграши… А Тиграша всегда знал, где в старой коммуналке холодильник, и заходил в него как прописанный жилец", — написала певица в соцсетях.
Она поведала, что память о Кеосаяне пересмотрит его любимый фильм "Бедная Саша".
Евгений Петросян похвалил чувство юмора Тиграна Кеосаяна. Он вспомнил, что при встрече с режиссёром они всегда много шутили.
"Трагедия утраты Тиграна Кеосаяна пронзила мне сердце, хоть мы все знали, и я в том числе, что надежда слабая. Но мне хотелось верить, и я верил, что он победит", — высказался Евгений Ваганович в соцсетях.
Юморист признался, что его тянет включить телевизор, чтобы увидеть Тиграна в его авторской "яркой" и "зубастой" телепередаче.
Тина Канделаки вспомнила свою первую встречу с Тиграном в клубе "Пилот". Она отметила, что Кеосаян всегда по-доброму относился к ней. Телеведущая призналась, что ей будет не хватать голоса коллеги. Она также выразила соболезнования родным режиссёра.
