Ребёнок — гражданин США? В Сети обсуждают хитрый ход Регины Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой третьего сына за границей.
Как пишет издание Super, Тодоренко родила ребёнка в Соединённых Штатах.
Согласно данным СМИ, рождение малыша известной ведущей состоялось в частной больнице Майами, где ранее, в 2022-м, появился на свет её второй ребёнок — сын Мирослав.
Любопытно отметить, что независимо от выбранного тарифа больница берёт на себя оформление документов новорожденного гражданина — свидетельства о рождении и паспорта США.
Авторы издания предполагают, что Тодоренко и её супруг, певец Влад Топалов, стали родителями малыша, получившего гражданство Соединенных Штатов Америки.
Интернет-публика активно обсуждает эту новость.
"Ну и пусть там живут. И фиг им, а не маткапитал":
"У меня знакомая так рожала. Вскоре с мужем получили американские паспорта. У них дитё американец. Так-то";
"Ну так не будет место занимать в обычном роддоме, вам же лучше";
"Они уже не дают гражданство просто по рождению", — писали фолловеры под постом о пополнении семьи Тодоренко и Топалова.
