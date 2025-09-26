Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ребёнок — гражданин США? В Сети обсуждают хитрый ход Регины Тодоренко

1:19
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой третьего сына за границей. 

Телеведущая Регина Тодоренко
Фото: Телеграм-канал Регины Тодоренко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Регина Тодоренко

Как пишет издание Super, Тодоренко родила ребёнка в Соединённых Штатах.

Согласно данным СМИ, рождение малыша известной ведущей состоялось в частной больнице Майами, где ранее, в 2022-м, появился на свет её второй ребёнок — сын Мирослав

Любопытно отметить, что независимо от выбранного тарифа больница берёт на себя оформление документов новорожденного гражданина — свидетельства о рождении и паспорта США.

Авторы издания предполагают, что Тодоренко и её супруг, певец Влад Топалов, стали родителями малыша, получившего гражданство Соединенных Штатов Америки.

Интернет-публика активно обсуждает эту новость.

"Ну и пусть там живут. И фиг им, а не маткапитал":

"У меня знакомая так рожала. Вскоре с мужем получили американские паспорта. У них дитё американец. Так-то";

"Ну так не будет место занимать в обычном роддоме, вам же лучше";

"Они уже не дают гражданство просто по рождению", — писали фолловеры под постом о пополнении семьи Тодоренко и Топалова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
