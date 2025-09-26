Божену Рынску наказали за оскорбления россиян: как она будет отвечать перед законом

Шоу-бизнес

Тверской районный суд Москвы в середине сентября признал журналистку и светскую обозревательницу Божену Малашенко (Рынску) виновной в возбуждении ненависти либо вражды.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Рынску, проживающую ныне в Латвии, оштрафовали на 20 тысяч рублей за унизительные высказывания в адрес русских. Эти данные следует из материалов, опубликованных на портале судов общей юрисдикции столицы.

Как передаёт "РИА Новости", поводом для судебного разбирательства стало опубликованное в интернете интервью, в котором журналистка допустила публичные заявления, унижающие представителей определенной национальной группы.

Следует отметить, что аналогичный штраф был выписан ей и в середине осени текущего года. Тогда Божене вменили в обвинение высказывание идей, разжигающих межнациональную рознь.

Адвокат Рынски подчеркнул, что она была вне пределов Российской Федерации и не получила уведомление о возбуждённом деле. Инициатором обвинений против Рынски стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.