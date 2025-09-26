Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Режиссёр Тигран Кеосаян
Фото: Телеграм-канал Тиграна Кеосаяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как сообщает Telegram-канал Mash, не стало Тиграна Кеосаяна. Он скончался после девяти месяцев нахождения в коматозном состоянии.

59-летний муж журналистки Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть в начале 2025 года и с тех пор не возвращался в сознание, пребывая в реанимации в тяжёлом состоянии.

Об угрозе жизни Кеосаяна рассказывала его жена Маргарита Симоньян. В больницу режиссёра фильма "Ландыш серебристый" отправили ещё в декабре 2024-го.

За плечами Кеосаяна два перенесённых инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем стали для режиссёра фатальными.

"Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", — высказалась Симоньян по поводу смерти мужа.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва  - 26 сентября 2025, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов и телеведущий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
