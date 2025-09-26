Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян ушёл из жизни после продолжительной болезни.
Как сообщает Telegram-канал Mash, не стало Тиграна Кеосаяна. Он скончался после девяти месяцев нахождения в коматозном состоянии.
59-летний муж журналистки Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть в начале 2025 года и с тех пор не возвращался в сознание, пребывая в реанимации в тяжёлом состоянии.
Об угрозе жизни Кеосаяна рассказывала его жена Маргарита Симоньян. В больницу режиссёра фильма "Ландыш серебристый" отправили ещё в декабре 2024-го.
За плечами Кеосаяна два перенесённых инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем стали для режиссёра фатальными.
"Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", — высказалась Симоньян по поводу смерти мужа.
Уточнения
Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва - 26 сентября 2025, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов и телеведущий.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?