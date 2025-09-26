Третье чудо Регины Тодоренко: раскрыта страна, в которой телеведущая стала мамой

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко недавно вновь стала мамой, и теперь стали известны подробности о том, где проходили последние дни её беременности и сами роды. Как пишет Super, на этот раз ведущая выбрала для появления на свет своего третьего ребёнка клинику в Майами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детская кроватка

Артистка отправилась в Соединённые Штаты Америки на 37-й неделе беременности. Роды прошли в той же частной клинике, где в 2022 году появился на свет её сын Мирослав.

Стоит отметить, что медицинский центр предлагает различные пакеты услуг, стоимость которых варьируется от 6 тысяч до 100 тысяч долларов. Даже самый базовый тариф включает трансфер и сопровождение во время родов, тогда как максимальный пакет предусматривает круглосуточное внимание персонала и отдельные апартаменты.

Важным моментом является то, что в рамках любого выбранного тарифа клиника берёт на себя оформление всех необходимых документов для новорождённого, включая свидетельство о рождении и американский паспорт.