Развод и измена не помешали: зрителей ждёт возвращение Дмитрия Диброва в знаменитое шоу

Телеведущий Дмитрий Дибров на волне скандала с разводом и изменой жены триумфально возвращается в шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука с микрофоном

Осенью этого года интеллектуальное ТВ-шоу празднует юбилей. Уже в субботу на Первом канале будет показан тысячный выпуск передачи для умных и эрудированных зрителей.

Предполагается, что именно в честь юбилея проекта Дибров поучаствовал в съёмках программы, которую он вёл 15 лет своей жизни.

По информации издания "СтарХит", шоумен проведён не один эфир. С участием Дмитрия готовы ещё несколько выпусков. Не исключено, что он продолжит вести шоу на постоянной основе.

Ранее шоумен Никита Джигурда, комментируя развод Диброва, заявил, что "олень сбросил рога".

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

