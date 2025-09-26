Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрессивный маркетинг: Самбурская распродаёт свои вещи прямо на улице — что побудило на это звезду

1:04
Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская шокировала прохожих уличной распродажей своей одежды, используя агрессивный маркетинг.

Актриса Настасья Самбурская
Фото: Инстаграм Настасьи Самбурской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Настасья Самбурская

Звезда сериала "Универ" устроила настоящий перфоманс на улицах Москвы. Актриса выкатила на улицу вешалку с одеждой и голосом бывалой рыночной торговки призывала покупать пальто и шёлковые платья своего личного бренда.

Самбурская даже поджидала потенциальных покупателей у остановки автобуса. Она настойчиво предлагала выходящим из транспорта пассажирам купить шубу. Звезда наглядно показала, что значит агрессивный маркетинг.

Она призналась, что вынуждена так действовать после запрета на рекламу в зарубежных социальных сетях. Ей удалось заинтересовать таким образом одну их женщин, которая поспешила в магазин с вещами от знаменитости.

К слову, исполнительница шансона выработала свой особый стиль в одежде с яркими цветами, орнаментом и бархатом.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастаси́я Алексе́евна Те́рехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер, певица, фотомодель и телеведущая. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
