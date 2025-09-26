Трусы наружу и обсыпанные стразами тела: Влад Лисовец поделился впечатлениями от вечеринки Собчак

Стилист Влад Лисовец посетил вечеринку журналистки Ксении Собчак в стиле нулевых и перечислил главные аспекты моды того времени.

Звёзды Ольга Бузова, Андрей Малахов, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец

Собчак устроила грандиозную тусовку с дресс-кодом в честь своего новоселья. Вечеринку посетили певица Ольга Бузова, певец Прохор Шаляпин, телеведущий Андрей Малахов, светская львица Светлана Бондарчук и другие звёзды.

Лисовец рассказал, что оделся в подлинные вещи, которые он носил 20 лет назад — очки, брелок, ремень, джинсы, телефон бренда Vertu.

Стилист с ностальгией вспоминает прошедшее время.

"Самое приятное из тех времён, что был позитив, надежда на свободу самовыражения. У крыс типа "Швондера" не было работы да и быть Швондером было не модно", — написал эксперт моды в социальных сетях.

Он уверен, что манера одеваться очень отражала эпоху 2000-х.

"В моде трусы наружу, клубы, самое странное время в плане моды и стиля, но очень отражающее эпоху кружащихся в танце загорелых, оголённых тел обсыпанных стразами", — объяснил Влад.

Лисовец поблагодарил Собчак за устроенный праздник. Он сказал спасибо всем, кто обрушился на участников вечеринки с критикой. Стилист отметил, что без этих нападок плохо ощущает связь с Родиной.

"Без вас как на чужбине", — пошутил стилист.

Ранее сообщалось, что наряженная в бюстгалтер "пуля" Собчак устроила самую масштабную тусовку звёзд со времён "голой вечеринки".