Трусы наружу и обсыпанные стразами тела: Влад Лисовец поделился впечатлениями от вечеринки Собчак

Стилист Влад Лисовец посетил вечеринку журналистки Ксении Собчак в стиле нулевых и перечислил главные аспекты моды того времени.
Собчак устроила грандиозную тусовку с дресс-кодом в честь своего новоселья. Вечеринку посетили певица Ольга Бузова, певец Прохор Шаляпин, телеведущий Андрей Малахов, светская львица Светлана Бондарчук и другие звёзды.
Лисовец рассказал, что оделся в подлинные вещи, которые он носил 20 лет назад — очки, брелок, ремень, джинсы, телефон бренда Vertu.
Стилист с ностальгией вспоминает прошедшее время.
"Самое приятное из тех времён, что был позитив, надежда на свободу самовыражения. У крыс типа "Швондера" не было работы да и быть Швондером было не модно", — написал эксперт моды в социальных сетях.
Он уверен, что манера одеваться очень отражала эпоху 2000-х.
"В моде трусы наружу, клубы, самое странное время в плане моды и стиля, но очень отражающее эпоху кружащихся в танце загорелых, оголённых тел обсыпанных стразами", — объяснил Влад.
Лисовец поблагодарил Собчак за устроенный праздник. Он сказал спасибо всем, кто обрушился на участников вечеринки с критикой. Стилист отметил, что без этих нападок плохо ощущает связь с Родиной.
"Без вас как на чужбине", — пошутил стилист.
Ранее сообщалось, что наряженная в бюстгалтер "пуля" Собчак устроила самую масштабную тусовку звёзд со времён "голой вечеринки".
