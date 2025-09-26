Нашествие Лабубу: Яна Рудковская показала кадры с грандиозного юбилея сына в необычном стиле

Продюсер Яна Рудковская устроила сыну день рождения в стиле Лабубу. Наследнику знаменитости, рождённому в браке с фигуристом Евгением Плющенко, исполнилось пять лет.
Кадры с грандиозного праздника опубликовал старший брат виновника торжества, юный фигурист Александр Плющенко.
"С днём рождения, братуха Арсюха", — написала Саша под красочными кадрами.
Ребёнку устроили праздник со множеством игрушек Лабубу. Были здесь ростовые куклы, шары и другие атрибуты, стилизованные под популярную персонажа-монстра.
"Любимый наш мальчик, Арсюша, с днём рождения, с первым юбилеем. Наш маленький директор", — написала поздравление Яна.
Рудковская сама питает страсть к Лабубу, поэтому они с детьми собрали солидную коллекцию пушистых зверьков.
Ранее продюсер организовала сыну патриотический завтрак, нарядив его в русский-народный костюм и поставив ему посуду, расписанную под хохлому.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?