Нашествие Лабубу: Яна Рудковская показала кадры с грандиозного юбилея сына в необычном стиле

Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская устроила сыну день рождения в стиле Лабубу. Наследнику знаменитости, рождённому в браке с фигуристом Евгением Плющенко, исполнилось пять лет.

Продюсер Яна Рудковская с семьёй
Фото: Инстаграм Александра Плющенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Яна Рудковская с семьёй

Кадры с грандиозного праздника опубликовал старший брат виновника торжества, юный фигурист Александр Плющенко.

"С днём рождения, братуха Арсюха", — написала Саша под красочными кадрами.

Ребёнку устроили праздник со множеством игрушек Лабубу. Были здесь ростовые куклы, шары и другие атрибуты, стилизованные под популярную персонажа-монстра.

"Любимый наш мальчик, Арсюша, с днём рождения, с первым юбилеем. Наш маленький директор", — написала поздравление Яна.

Рудковская сама питает страсть к Лабубу, поэтому они с детьми собрали солидную коллекцию пушистых зверьков.

Ранее продюсер организовала сыну патриотический завтрак, нарядив его в русский-народный костюм и поставив ему посуду, расписанную под хохлому.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
