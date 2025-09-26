Перелом позвоночника и громкие слухи: что стоит за падением актёра Ильи Деля из окна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Содержанки" Илья Дель, которого дважды за полгода увозили в реанимацию из квартиры возлюбленной, нашёл логическое объяснение своему падению с высоты.

Актёр Илья Дель
Фото: ВК-аккаунт Илья Деля by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Илья Дель

Получивший тяжёлые травмы после падения из окна артист вышел на связь. Он оправдался за свои периодические попадания в реанимацию. По странному стечению обстоятельств визиты к избраннице для него заканчиваются весьма печально.

На этот раз стало известно, что дело закончилось переломом позвоночника.

"Я отрабатывал трюк, так что все случившееся — просто неудачная попытка", — цитирует слова Деля Telegram-канал "Светский хроник".

Актёр заверил, что он не ссорился со своей невестой Александрой. Он призвал никого не винить в случившемся.

"Понятно, почему вокруг этой истории столько всяких кривотолков, но ничьей вины тут нет, кроме моей", — выразил свою позицию Илья.

Весной этого года Дель получил ножевые ранения, которые нанесла ему возлюбленная. Актёра экстренно прооперировали, так как пострадало лёгкое. Тогда он просил не наказывать свою невесту, заявляя, что всё произошло случайно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
