Иосиф Пригожин делится семейными секретами: чем его соблазняет певица Валерия по утрам

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как он просыпается по утрам, соблазнённый вкусностями, которые ему принесла в постель супруга, певица Валерия.

Фото: Инстаграм Иосифа Пригожина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Валерия

Пригожин опубликовал в социальных сетях видео с кровати. Деятель шоу-бизнеса похвастался тем, как начинается его королевское утро.

Он снял артистку, которая в халате протянула ему свою выпечку.

"Иду тебя соблазнять запеканкой", — сказала звезда, демонстрируя мужу своё блюдо.

Пригожину очень понравилось такое начало дня.

"Завтра в постель от богини", — написал под кадрами продюсер.

