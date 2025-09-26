Иосиф Пригожин делится семейными секретами: чем его соблазняет певица Валерия по утрам

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как он просыпается по утрам, соблазнённый вкусностями, которые ему принесла в постель супруга, певица Валерия.
Пригожин опубликовал в социальных сетях видео с кровати. Деятель шоу-бизнеса похвастался тем, как начинается его королевское утро.
Он снял артистку, которая в халате протянула ему свою выпечку.
"Иду тебя соблазнять запеканкой", — сказала звезда, демонстрируя мужу своё блюдо.
Пригожину очень понравилось такое начало дня.
"Завтра в постель от богини", — написал под кадрами продюсер.
Ранее певица Алсу назвала свою любимую супружескую пару в российском шоу-бизнесе.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?