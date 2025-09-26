Иосиф Пригожин делится семейными секретами: чем его соблазняет певица Валерия по утрам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:46
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как он просыпается по утрам, соблазнённый вкусностями, которые ему принесла в постель супруга, певица Валерия.

Певица Валерия
Фото: Инстаграм Иосифа Пригожина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Валерия

Пригожин опубликовал в социальных сетях видео с кровати. Деятель шоу-бизнеса похвастался тем, как начинается его королевское утро.

Он снял артистку, которая в халате протянула ему свою выпечку.

"Иду тебя соблазнять запеканкой", — сказала звезда, демонстрируя мужу своё блюдо.

Пригожину очень понравилось такое начало дня.

"Завтра в постель от богини", — написал под кадрами продюсер.

Ранее певица Алсу назвала свою любимую супружескую пару в российском шоу-бизнесе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
