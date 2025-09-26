Джеки Чан в Казахстане: грандиозный проект под завесой тайны — что задумали кинодеятели

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый актёр Джеки Чан неожиданно посетил Казахстан для обсуждения грандиозного кинопроекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеки Чан

О приезде китайского и голливудского артиста рассказал бывший заместитель акима Алматы Максат Кикимов.

По информации издания Orda. kzо, актёра встретили при выходе из бизнес-джета. Мастера боевых искусств по традиции нарядили в чапан (длинная накидка с рукавами, которую надевают поверх одежды).

Поначалу цель его визита в страну держалась под секретом, а затем появилась новость о том, что в офисе казахстанской медиакомпании Salem Entertainment звезда мирового кинематографа обсудил с коллегами из Казахстана вопросы сотрудничества.

"Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алматы актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съёмок которой пройдет в Казахстане", — гласит текст поста представителей кинокомпании.

Казахские кинодеятели не раскрывают секретов создания нового фильма, однако обещают нечто грандиозное.

Джеки Чан — не единственная мировая знаменитость, прибывшая Казахстан за последние дни. Так, на прошлой неделе музыкальный коллектив Backstreet Boys выступил в Алматы и Астане. Представители группы тепло отозвались о казахстанских зрителях.