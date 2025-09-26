Массовка не для короля: Филипп Киркоров высказался о конкурсе Интервидение

2:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проигнорировал конкурс "Интервидение" из-за своего королевского статуса. Что сказал певец о новом международном музыкальном конкурсе?

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Филипп Киркоров

Перед началом конкурса "Интервидение" Филипп Киркоров посетил юбилейный концерт Ларисы Долиной, где журналисты поинтересовались его мнением относительно предстоящего события.

Популярный артист выразил добрые пожелания участникам и заметил, что приглашение в Live Arena так и не поступило. Казалось, будто случилась досадная случайность, и скоро поклонники смогут увидеть короля эстрады на торжественном мероприятии в столице.

Но всё вышло иначе. Вечером 20-го числа звёзды развлекательной индустрии собрались сперва в павильоне телеканала "Первый", затем отправились на праздничное мероприятие. Вот только Киркорова нигде не было видно.

Как выяснилось позднее, причина отсутствия объяснялась присутствием исполнителя на премьере видеоклипа его знакомой певицы Margo.

"А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с "Интервидением" или "Евровидением" в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски", — заявил артист.

Несмотря на это, певец подчеркнул, что внимательно следил за происходящим по ТВ.

В течение многих лет Киркорова ассоциировали с "Евровидением". В конце девяностых годов прошлого века певец выступил на престижном музыкальном соревновании, мечтая повторить успех шведской группы ABBA. Впрочем, его творческое воплощение не вызвало восторга у публики.

Тогда артист переключился на продюсерскую деятельность, занимаясь подготовкой исполнителей для российского участия в международном конкурсе.

В 2022-м году Российский представитель лишился права выступать на "Евровидении", вследствие чего возникла идея реанимировать старый музыкальный турнир "Интервидение", сосредоточенный исключительно на музыкальных достижениях без политики.