Трагедия семьи: Федосеева-Шукшина озвучила последнее желание перед смертью

2:45
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина отмечает юбилей тихо. Семейные проблемы и конфликты с дочерьми обнажают боль и горечь жизни актрисы.

Актрисы Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина
Фото: Инстаграм Марии Шукшиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актрисы Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина

Известная актриса Лидия Николаевна решила отметить свое рождение скромно, ограничившись узким кругом родных. Она пригласит немногочисленных гостей к себе домой — маленькую московскую квартиру, ставшую последним местом проживания после череды жизненных трудностей.

Потеря жилья началась с финской недвижимости, которую пришлось отдать, затем наследнице дочери Марии досталось знаменитое жилье мужа Василия Шукшина, а однокомнатную квартиру в Питере вскоре забрала и продала внучка Анны.

Юристы считают виновником продюсера Бари Алибасова, который смог завоевать доверие актрисы, оказавшись рядом в трудную минуту.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, Лидия Николаевна оказалась крайне уязвимой и зависимой от внимания харизматичного мужчины. Благодаря хитрости Алибасова, новая квартира, оставшаяся последней ценностью женщины, также перешла в собственность супруга-продюсера, получившего право владения после заключения брака.

Однако позже дети смогли вернуть утраченную квартиру, предотвратив потерю единственного жилища. Тем временем Алибасов расторгнул отношения с любимой женщиной, нарушив обязательства, данные при заключении союза.

Сейчас за состоянием здоровья пожилой артистки следит единственная дочь Ольга, которая вынуждена самостоятельно ухаживать за матерью, не имея возможности привлечь помощь квалифицированной сиделки.

Другая дочь Мария и внучка Анна практически не участвуют в уходе за актрисой, несмотря на её признание, что силы покидают её и жизнь близится к концу.

Главное предсмертное желание Федосеевой-Шукшиной — примирение дочерей, которое пока кажется маловероятным ввиду многолетних накопившихся разногласий.

Лидия Николаевна откровенно делится своими переживаниями и горечью одиночества, сожалея о расколе среди детей и внуков. Своё состояние слабости и беспомощности женщина объясняет ухудшением физического самочувствия, утверждая, что теперь остаётся лишь молиться о благополучии потомков.

Мария давно отказалась давать публичные интервью о матери, обиженная её участием в телешоу. Анна также неоднократно заявляла, что связь с бабушкой отсутствует, равно как и с матерью-знаменитостью.

Ранее Лилия Федосеева-Шукшина рассказала о непримиримой семейной вражде.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
