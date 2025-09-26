Любовь или пиар: дочь Даны Борисовой раскрыла правду о 35-летнем возлюбленном после обвинений матери

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

18-летняя участница шоу "Выживалити. Наследники" Полина Аксёнова поделилась радостной новостью: она обрела счастье в новых отношениях. Её избранником стал 35-летний продюсер Артур Якобсон, с которым она познакомилась более четырёх лет назад. Пара решила начать совместный путь, и, судя по словам Полины, их чувства взаимны и крепки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белая роза

Однако, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, новые отношения не остались без внимания. Мать Полины, известная телеведущая Дана Борисова, выразила сомнения в искренности чувств дочери и её избранника, предположив, что их роман может быть пиар-ходом. Дана также намекнула на прошлые увлечения Полины, упомянув о её давней влюблённости в члена съёмочной группы.

Полина не стала скрывать своих эмоций и в беседе с VOICE прокомментировала слова матери. Она категорично заявила, что прошлое осталось в прошлом и она не желает возвращаться к нему. Что касается Артура, Полина развеяла слухи о его семейном положении, подчеркнув, что он свободен.

"С Артуром наши отношения складываются замечательно, я его люблю и хочу дальше быть с ним. Кстати, хочу заметить для всех, кто жалел семью Артура, его супругу и детей, у него нет ни жены, ни детей, он свободный мужчина", — подчеркнула звезда экстремального шоу.

Несмотря на недопонимание с матерью, Полина призналась, что её задевают негативные комментарии Даны. Девушка подтвердила, что в настоящее время они не общаются напрямую, так как в начале сентября произошла крупная ссора во время отдыха в Турции.