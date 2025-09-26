Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес в тисках: как санкции изменили российские компании
Килограммы сладких яблок или пустая ветка: все решает одна сентябрьская привычка
Маникюр под грохот лап: что делать, если собака превращает стрижку когтей в битву за выживание
Йога после 40: простые позы, которые стирают усталость и возвращают гибкость телу
Термиты против нежелательного грибка: какой лайфхак используют насекомые для чистоты своих ферм
Всё решение уже на кухне: дешёвые продукты чистят ванную лучше бытовой химии
Маркировка обманщиков: Госдума готовит удар по производителям еды
Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании
Пять пород, с которыми спокойнее жить: простые в уходе и без лишней суеты

Любовь или пиар: дочь Даны Борисовой раскрыла правду о 35-летнем возлюбленном после обвинений матери

1:48
Шоу-бизнес

18-летняя участница шоу "Выживалити. Наследники" Полина Аксёнова поделилась радостной новостью: она обрела счастье в новых отношениях. Её избранником стал 35-летний продюсер Артур Якобсон, с которым она познакомилась более четырёх лет назад. Пара решила начать совместный путь, и, судя по словам Полины, их чувства взаимны и крепки.

Белая роза
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая роза

Однако, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, новые отношения не остались без внимания. Мать Полины, известная телеведущая Дана Борисова, выразила сомнения в искренности чувств дочери и её избранника, предположив, что их роман может быть пиар-ходом. Дана также намекнула на прошлые увлечения Полины, упомянув о её давней влюблённости в члена съёмочной группы.

Полина не стала скрывать своих эмоций и в беседе с VOICE прокомментировала слова матери. Она категорично заявила, что прошлое осталось в прошлом и она не желает возвращаться к нему. Что касается Артура, Полина развеяла слухи о его семейном положении, подчеркнув, что он свободен.

"С Артуром наши отношения складываются замечательно, я его люблю и хочу дальше быть с ним. Кстати, хочу заметить для всех, кто жалел семью Артура, его супругу и детей, у него нет ни жены, ни детей, он свободный мужчина", — подчеркнула звезда экстремального шоу.

Несмотря на недопонимание с матерью, Полина призналась, что её задевают негативные комментарии Даны. Девушка подтвердила, что в настоящее время они не общаются напрямую, так как в начале сентября произошла крупная ссора во время отдыха в Турции.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Всё решение уже на кухне: дешёвые продукты чистят ванную лучше бытовой химии
Маркировка обманщиков: Госдума готовит удар по производителям еды
Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании
Пять пород, с которыми спокойнее жить: простые в уходе и без лишней суеты
Снаряды-призраки: Запад скрывает своё лицо в конфликте на Украине
Победа или поражение: что ждёт Молдавию перед решающими выборами
Опавшие листья скрывают тайную угрозу: фотосессия превращается в рискованный шаг
Круизы, йога и отели: как индустрия подстраивается под соло-туристов
Ошибка на сто тысяч: эти атмосферные моторы превращают машину в головную боль
Секрет стройности раскрыт: этот десерт с коллагеном и греческим йогуртом творит чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.