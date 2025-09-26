Великое поколение: Розанова озвучила печальную новость об Алисе Фрейндлих

Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили?

Актриса Алиса Фрейндлих и актриса Ирина Розанова

Ирина Розанова опубликовала в социальных сетях фото с Алисой Фрейндлих.

"Грустная новость. Алиса Бруновна сняла спектакль "Лето одного года", который они играли с Олегом Басилашвили в БДТ!" — написала актриса под снимком.

Она отметила, что почитает за счастье то, успела увидеть постановку. Она назвала Фрейндлих и Басилашвили великим поколением и пожелала маститым артистам здоровья.

К сожалением присоединилась Ирина Безрукова.

"Эх… не успела", — высказалась ак триса.

По словам Олега Басилашвили, 90-летняя актриса наотрез отказалась участвовать в спектакле. Он предположил, что актрисе "очень тяжело".

"Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно", — объяснил партнёр народной артистки СССР.

Уточнения

Али́са Бру́новна Фре́йндлих (род. 8 декабря 1934, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино, певица; народная артистка СССР (1981), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации (1996, 2001, 2008).

