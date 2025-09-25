Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал

Татьяна Буланова продолжает завоёвывать сердца молодёжной аудитории, которая вновь открывает для себя её хиты. В последние месяцы музыка Булановой стала особенно популярной среди зумеров, и это поднимает вопрос о том, появятся ли новые песни и как они будут восприняты молодыми слушателями.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

По словам самой артистки, у неё есть идеи для новых треков и работа в этом направлении активно ведётся. Она отметила, что у неё есть композиция в рок-стиле под названием "Ветер пел", которую она очень ценит, но пока не готова представить её широкой публике. Татьяна выразила сомнения относительно того, как эта песня будет воспринята молодёжью, но при этом подчеркнула, что всегда рада пробовать что-то новое в музыке.

"В целом я могу сказать, что я люблю эксперименты, мне этого не хватает. Поэтому считаю, что есть вероятность как раз поработать над рокерской тематикой", — приводит слова певицы Общественная Служба Новостей.

Также Буланова подчеркнула, что не будет расстраиваться в случае критики. Знаменитость давно относится к славе как к временному явлению. Что касается нового альбома, Татьяна выразила надежду на то, что он будет выпущен и даже, возможно, в этом году, однако поклонникам придётся запастись терпением и подождать несколько месяцев.