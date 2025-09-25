Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику
Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп
Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни
Ошиблись со знаком — и поездка превращается в кошмар: самые хитрые ловушки ПДД
Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении
Жир в роли спасателя: продукты, которые рушат мифы диет и меняют правила игры с весом
Это лёгкое упражнение способно заменить массаж и снять усталость после работы
Секретный язык пушистого маятника: что рассказывают движения кошачьего хвоста
От крема до лазера: современные методы красоты, которые работают

Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал

1:24
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова продолжает завоёвывать сердца молодёжной аудитории, которая вновь открывает для себя её хиты. В последние месяцы музыка Булановой стала особенно популярной среди зумеров, и это поднимает вопрос о том, появятся ли новые песни и как они будут восприняты молодыми слушателями.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

По словам самой артистки, у неё есть идеи для новых треков и работа в этом направлении активно ведётся. Она отметила, что у неё есть композиция в рок-стиле под названием "Ветер пел", которую она очень ценит, но пока не готова представить её широкой публике. Татьяна выразила сомнения относительно того, как эта песня будет воспринята молодёжью, но при этом подчеркнула, что всегда рада пробовать что-то новое в музыке.

"В целом я могу сказать, что я люблю эксперименты, мне этого не хватает. Поэтому считаю, что есть вероятность как раз поработать над рокерской тематикой", — приводит слова певицы Общественная Служба Новостей.

Также Буланова подчеркнула, что не будет расстраиваться в случае критики. Знаменитость давно относится к славе как к временному явлению. Что касается нового альбома, Татьяна выразила надежду на то, что он будет выпущен и даже, возможно, в этом году, однако поклонникам придётся запастись терпением и подождать несколько месяцев.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику
Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп
Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни
Ошиблись со знаком — и поездка превращается в кошмар: самые хитрые ловушки ПДД
Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении
Словакия может потерять более восьми процентов ВВП от в случае суда с Газпромом
Жир в роли спасателя: продукты, которые рушат мифы диет и меняют правила игры с весом
Это лёгкое упражнение способно заменить массаж и снять усталость после работы
Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал
Секретный язык пушистого маятника: что рассказывают движения кошачьего хвоста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.