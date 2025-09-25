Опасная черта: Алёна Кравец подозревает у себя серьёзную болезнь после скандала с дочерью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Алёна Кравец продолжает переживать непростые времена, связанные с отношениями с приёмной дочерью, которая после жизни в звёздной семье вернулась в детский дом. На этой неделе ситуация вновь обострилась, и Алёна поделилась своими переживаниями с журналистами "МК".

Звезда призналась, что постоянные стрессы негативно сказались на её здоровье. Она отметила, что из-за нервного напряжения значительно похудела. Поклонники начали бить тревогу, глядя на её фотографии.

"Я весила в начале сентября 49 килограммов, а сейчас — 47! Таю на глазах! Сейчас практически ничего не ем: кусок в горло не лезет", — рассказала Кравец.

Алёна признаётся, что это вызывает у неё тревогу, так как она осознаёт, что может столкнуться с серьёзной проблемой — анорексией. Она также упомянула, что врачи связывают развитие этого заболевания с сильным стрессом.

Несмотря на трудности, Алёна чувствует поддержку со стороны близких, в том числе своего мужа Руслана, который старается радовать её, принося любимые лакомства, однако даже это не помогает ей справиться с отсутствием аппетита.

"Недавно, например, омара свежего привёз. Я его приготовила, но фактически не ела. Просто не могу", — посетовала знаменитость.

Алёна не планирует обращаться к психологам, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно. Она говорит о том, как много сделала для своей дочери, но это оказалось бесполезным.

"Мы готовы были с мужем поддержать любое её желание, но это её выбор. Видит бог, мы боролись за неё до последнего, но насильно мил, как известно, не будешь", — заявила Кравец.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
