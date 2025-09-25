Нина Добрев и Шон Уайт расстались: появление Зака Эфрона всё усложнило

На днях издание People сообщило новость, которая потрясла поклонников пары: актриса Нина Добрев и трёхкратный олимпийский чемпион в хафпайпе Шон Уайт расстались после пяти лет отношений.
Меньше года назад, в 2024 году, пара объявила о своей помолвке. Для поклонников это стало символом красивой истории любви, которая, казалось, движется к свадьбе. Тем неожиданнее оказалось известие о разрыве — ещё несколько недель назад их видели вместе, держась за руки.
Ни Нина, ни Шон пока не сделали официальных заявлений, но источники утверждают: актриса тяжело переживает произошедшее. Тем не менее у неё есть крепкая система поддержки — друзья и близкие, готовые помочь справиться с кризисом.
Особое внимание СМИ привлекли недавние фотографии Нины с актёром Заком Эфроном. Они проводили время вместе, и поклонники сразу начали строить догадки о возможном романе. Но, как утверждает источник Entertainment Tonight, их отношения остаются исключительно дружескими.
Эфрон и Добрев дружат уже много лет, ещё с начала 2010-х годов. При этом Зак хорошо ладит и с Шоном, что делает ситуацию ещё более запутанной.
После разрыва с Шоном внимание прессы переключилось на новые фотографии Нины Добрев с Заком Эфроном. Они давно дружат, но их совместное времяпрепровождение породило массу вопросов. Поклонники не уверены: это лишь давняя приятельская связь или намёк на новое чувство?
Инсайдеры настаивают, что их отношения остаются платоническими. Однако для фанатов любые улыбки и жесты — повод для домыслов. Более того, отсутствие у Зака серьёзных отношений только подогревает интерес публики: неужели судьба готовит неожиданный поворот?
История превращается в настоящий любовный триллер: расставание, дружба и намёки, которые можно трактовать по-разному. И пока сами герои молчат, их поклонники пишут собственный сценарий — в котором дружба легко может перерасти в роман.
Сегодня известно лишь то, что у Зака нет романтических отношений, а Нина всё ещё переживает последствия разрыва. Впрочем, фанаты продолжают фантазировать: не станет ли дружба актёров чем-то большим?
История Добрев, Уайта и Эфрона демонстрирует типичный голливудский сюжет: дружба, поддержка, романтические ожидания и слухи, раздуваемые СМИ. Даже без официальных заявлений звёзды остаются в центре внимания, а публика следит за каждым их шагом.
