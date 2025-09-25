Россиянка Татьяна Федорищева стала Миссис Вселенной, но приз обернулся разочарованием — что пошло не так?

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Россиянка Татьяна Федорищева завоевала титул Миссис Вселенная в Малайзии.

Фото: Телеграм-канал Светский хроник by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миссис Вселенная Татьяна Федорищева

Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", наша соотечественница Татьяна Федорищева увенчала себя званием "Миссис Вселенной" в Малайзии, одержав победу на престижном конкурсе Mrs m Universe-2025.

Татьяну отличает выдающийся список побед в конкурсах красоты.

Особое уважение вызвала профессия конкурсантки, которая трудится инженером-геодезистом. Ведь в Азии, где традиционно сохраняется чёткое деление профессий на мужские и женские, девушка, занимающаяся строительством, воспринимается практически как представительница внеземной цивилизации.

Однако победа оказалась омраченной рядом неприятных моментов. Изначально Татьяне пришлось повторно записать видеоролик-визитку, поскольку организаторы усомнились в правдивости утверждения, что Россия является самой крупной страной мира. Они настаивали, будто бы Китаю или Соединенным Штатам принадлежит этот статус. Убедительные аргументы интернет-поисковика были проигнорированы, взамен было предложено обратиться за консультацией к искусственному интеллекту Chat GPT

Но самое печальное заключается в следующем: долгожданный приз в размере 180 тысяч малайзийских ринггитов (эквивалент около 3,5 миллиона рублей) победительнице вручён так и не был, ограничившись лишь символической коронацией.

Уточнения

Миссис Вселенная (англ. Mrs. Universe) — международный театрализованный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам. Организатор конкурса — болгарская компания «Мисис Юнивърс» ЕООД – «Mrs. Universe LTD».

