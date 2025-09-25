Киркоров и Бузова делают кое-что наедине: скандальный поцелуй — лишь вершина айсберга их отношений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вернулась к теме инцидента на концерте Димы Билана, вызвавшего бурное обсуждение в Сети. Речь идёт о её поцелуе с Филиппом Киркоровым. Как сообщает издание "7Дней.ru", телезвезда поделилась своими мыслями по этому поводу на премьере нового сезона шоу "Звёзды в джунглях".

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Бузова призналась, что критика, последовавшая за этим событием, была для неё неприятной. Она подчеркнула, что произошедшее было личным моментом общения с артистом, который, к сожалению, попал в объективы камер.

Певица также отметила, что её с Филиппом связывают очень тёплые и доверительные отношения. Они могут позволить себе быть искренними друг с другом, поддерживать в трудные моменты и даже выяснять отношения, ведь, по словам Бузовой, они большие и яркие личности.

"Мы вчера встретились и пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз. А потом вспомнили — лучше было бы, чтобы все об этом забыли, но что снято, то снято. Это наше личное общение, просто оно было зафиксировано. А что мы делаем наедине, вам лучше не знать! Мы очень близки", — высказалась Бузова.

Более того, Ольга намекнула на возможное творческое сотрудничество с Киркоровым. На вопрос о совместной песне она ответила загадочно.

"Наша песенка ещё не спета", — сказала Бузова, однако никаких подробностей о грядущей премьере раскрывать не стала.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
