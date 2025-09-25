Анна Семенович подаёт в суд из-за ростовой куклы в виде себя: что возмутило певицу

Певица Анна Семенович оценила красоту своей картонной копии, но затевать судебные тяжбы не передумала.

Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Анна Семенович

Семенович не намерена оставлять безнаказанным продажи картонной фигуры в виде себя на маркетплейсах.

Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в социальных сетях видео, на котором продемонстрировала, как выглядит фигура из картона в полный рост, созданная на основе её фотографии.

Возмутило звезду то, что кто-наживается на её облике. Она отметила, что картонные Анны Семенович хорошо продаются в Сети.

"Идём с подружкой в суд! Будем наказывать тех, кто наживается на моём прекрасном теле", — заявила Анна.

Картонные фигуры знаменитостей набирают популярность на торговых интернет-площадках. Так, дочь ведущей Ксении Бородиной купила в онлайн-магазине фигуру певца Егора Крида. Его силуэт чуть не довёл звезду "Дома-2" до обморока.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила, что музыкант Игорь Николаев требовал с блогера полтора миллиона рублей за носки с надписью "Выпьем за любовь".

