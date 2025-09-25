Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удивительные слова Дмитрия Диброва о разводе с женой: что он на самом деле думает об их отношениях

1:07
Шоу-бизнес

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский рассказал о его реакции на официальный развод.

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Представитель Диброва в суде заверил, что шоумен не испытывает негативных чувств после расторжения брака с блогером и моделью  Полиной Дибровой.

"Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе", — передал слова Диброва юрист.

Добровинский объяснил, что Дибров благодарен экс-супруге за 17 лет счастливого брака и за то, что она родила ему прекрасных сыновей.

"Он остаётся открытым для Полины и для детей", — цитирует слова адвоката "СтарХит".

Примечательно, что судебное заседание о разводе состоялось в день рождения Добровинского, которому исполнился 71 год.

Ранее шоумен Никита Джигурда объяснил, почему Дибров простил супругу после измены. Эпатажный артист заявил, что "олень сбросил рога".

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
