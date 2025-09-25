Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы

Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы

Шоу-бизнес

Новые финансовые трудности возникли у известного блогера Александры Митрошиной, называющей себя "Матерь бложья", и её история всё сильнее напоминает случай с Еленой Блиновской. Как стало известно, сумма долгов Митрошиной перед Федеральной налоговой службой значительно выросла.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По последним данным, на конец сентября 2025 года задолженность превысила 210 миллионов рублей. Примечательно, что всего за несколько месяцев, с начала июля, эта сумма увеличилась более чем на 27 миллионов рублей.

Кроме того, в конце августа у Митрошиной были заморожены четыре банковских счёта. С 10 марта 2025 года она находится под домашним арестом по делу об отмывании крупных сумм денег, что может привести к тюремному сроку до семи лет. В рамках мер предосторожности ей запрещено общаться с близкими и пользоваться интернетом и любыми другими средствами связи. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы
