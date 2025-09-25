Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы

Новые финансовые трудности возникли у известного блогера Александры Митрошиной, называющей себя "Матерь бложья", и её история всё сильнее напоминает случай с Еленой Блиновской. Как стало известно, сумма долгов Митрошиной перед Федеральной налоговой службой значительно выросла.
По последним данным, на конец сентября 2025 года задолженность превысила 210 миллионов рублей. Примечательно, что всего за несколько месяцев, с начала июля, эта сумма увеличилась более чем на 27 миллионов рублей.
Кроме того, в конце августа у Митрошиной были заморожены четыре банковских счёта. С 10 марта 2025 года она находится под домашним арестом по делу об отмывании крупных сумм денег, что может привести к тюремному сроку до семи лет. В рамках мер предосторожности ей запрещено общаться с близкими и пользоваться интернетом и любыми другими средствами связи. Об этом сообщает издание "Постньюс".
