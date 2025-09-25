Прохор Шаляпин почтил память умершей жены Татьяны Дэвис: как он справляется с утратой

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин почтил память своей покойной жены, миллионершей из Канады Татьяны Дэвис, опубликовав трогательные посты и песню в её честь.

Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Прохор Шаляпин с женой Татьяной Дэвис

Шаляпин показал в социальных сетях серию снимков, на которых она запечатлён со своей покойной женой.

Он сопроводил пост песней, посвящённой Татьяне. Артист признался, что ему трудно исполнять композицию, так как у него встаёт ком в горле.

"Сегодня 4 года как ушла моя Танечка… Стараюсь об этом не думать, а то накатывает необъяснимая тоска", — написал Прохор.

Шаляпин отметил, что супруга подарила ему много радости, счастливых моментов, однако счастье внезапно оборвалось.

Татьяна Дэвис умерла в 2021 году от коронавируса. Женщину пытались спасти в лучшей клинике, однако она скончалась в возрасте 42 года от поражения лёгких.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

