Звёздная болезнь: Михаил Галустян объяснил, какие участники реалити-шоу его раздражают

Шоу-бизнес

Комик и телеведущий Михаил Галустян рассказал о капризах знаменитостей, которые выводят его из себя на шоу "Звёзды в джунглях".

Комик Михаил Галустян
Фото: ВК-аккаунт Михаила Галустяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комик Михаил Галустян

На премьере шоу Галустян пожаловался на артистов, которые страдают звёздной болезнью. Он отметил, что такие люди уверены, что все им должны. Соведущей комика является певица Ольга Бузова. 

"Покормите, принесите, подайте, давайте переснимем", — перечислил требования звёзд Михаил.

Галустян обратил внимание на воспитательную функцию реалити-шоу, так как ближе к финалу запросы звёзд становятся скромнее. Злость и раздражение, по словам телеведущего, сменяются умиротворением.

"Они очищаются как будто, проходят некую трансформацию. Выходят из проекта просветленными", — цитирует слова Михаила "СтарХит".

Ранее бывшая жена юмориста поздравила их совместную дочь с 15-летием. Комик развёлся с супругой после 18 лет брака.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
