Гангстер: Мадонна трогательно поздравила с 20-летием своего приёмного сына и показала его фото

Американская певица Мадонна трогательно и с юмором поздравила приёмного ребёнка, 20-летнего Дэвида Банду, с днём рождения.

Мадонна опубликовала в социальных сетях серию снимков с усыновлённым ребёнком. Мальчик запечатлён как совсем младенцем, так и уже взрослым статным юношей.

"С днём рождения! Нет ничего, что ты не можешь сделать. Я поняла, что ты создан для величия в тот момент, когда встретила тебя. Ты бегал без подгузников и пил кока-колу из детской бутылочки. Гангстер!" — написала под фотографиями звезда.

У Мадонны шестеро детей — двое родных — дочь Лурдес (28 лет) и сын Рокко (25 лет), а также ещё трое приемных, помимо Дэвида: Мерси (19 лет), близнецы Стелла и Эстер (13 лет).

Мадонна дважды состояла в официальном браке. Она была замужем за звездой Голливуда Шоном Пенном и режиссёром Гаем Ричи.

