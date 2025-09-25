Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда теория сдаёт позиции: новая дыра заставила учёных пересмотреть происхождение монстров
Одна капля влаги — и телевизор может сгореть: главная ошибка, о которой молчат инструкции
Готовимся к холодам: зимний воздух полон кислорода — и вот что происходит с лёгкими на пробежке
Аукцион снимает маски: когда дилер сбрасывает цену до ниже рынка без лишних вопросов
Шторы собирают тайный архив: какие опасности прячутся в складках
Золотая осень скрывает тёмную сторону: болезни медленно подбираются к клумбам — растения под ударом
Безумно скучный "Мир Диснея": 14 аттракционов, на которые туристы зря тратят время в очереди
Какие деревья белить, а какие нет: важное правило для садоводов
Малейшая деталь решает судьбу образа: так носить жакет этой осенью будут только самые стильные

Гангстер: Мадонна трогательно поздравила с 20-летием своего приёмного сына и показала его фото

1:09
Шоу-бизнес

Американская певица Мадонна трогательно и с юмором поздравила приёмного ребёнка, 20-летнего Дэвида Банду, с днём рождения.

Певица Мадонна с сыном
Фото: Инстаграм певицы Мадонны by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Мадонна с сыном

Мадонна опубликовала в социальных сетях серию снимков с усыновлённым ребёнком. Мальчик запечатлён как совсем младенцем, так и уже взрослым статным юношей.

"С днём рождения! Нет ничего, что ты не можешь сделать. Я поняла, что ты создан для величия в тот момент, когда встретила тебя. Ты бегал без подгузников и пил кока-колу из детской бутылочки. Гангстер!" — написала под фотографиями звезда.

У Мадонны шестеро детей — двое родных — дочь Лурдес (28 лет) и сын Рокко (25 лет), а также ещё трое приемных, помимо Дэвида:  Мерси (19 лет), близнецы Стелла и Эстер (13 лет).

Мадонна дважды состояла в официальном браке. Она была замужем за звездой Голливуда Шоном Пенном и режиссёром Гаем Ричи.

Ранее Мадонна доказала, что ей рано на пенсию, опубликовав кадры с жаркой фотосессии.

Уточнения

Мадонна (англ  Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Готовимся к холодам: зимний воздух полон кислорода — и вот что происходит с лёгкими на пробежке
Аукцион снимает маски: когда дилер сбрасывает цену до ниже рынка без лишних вопросов
Шторы собирают тайный архив: какие опасности прячутся в складках
Золотая осень скрывает тёмную сторону: болезни медленно подбираются к клумбам — растения под ударом
Безумно скучный "Мир Диснея": 14 аттракционов, на которые туристы зря тратят время в очереди
Гангстер: Мадонна трогательно поздравила с 20-летием своего приёмного сына и показала его фото
США не стали давить на Венгрию и Словакию из-за российских энергоресурсов
Какие деревья белить, а какие нет: важное правило для садоводов
Малейшая деталь решает судьбу образа: так носить жакет этой осенью будут только самые стильные
Чеснок превращается в лук? Вот ошибка, из-за которой луковицы не делятся на зубчики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.