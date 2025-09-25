Новая жизнь: Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала сыну профессию

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в третий раз, опубликовав фото новорожденного.

Фото: Инстаграм Регины Тодоренко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов

Регина Тодоренко сообщила, что она родила третьего ребёнка. В социальных сетях звезда опубликовала кадры, на который сфотографировала крошечную ручку младенца.

"Теперь нас 5. Приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — гласит подпись под фотографией.

На снимке можно увидеть также супруга звезды ТВ, певца Влада Топалова, который крепко обнимает жену.

Тодоренко и Топалов уже воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

Регина предпочитала держать в тайне третью беременность, однако всё стало понятно, когда телеведущая уже не могла скрывать живот за объёмными нарядами.

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи "Орёл и решка".

