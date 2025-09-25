Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы что, не понимаем? Ширвиндт нашёл альтернативу неработающим в РФ мессенджерам
Машин на складах осталось меньше 350 тысяч: дилеры грозят срочной распродажей и ростом цен
Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи
Жвачка вместо перекуса: сладкий обман, превращающийся в оружие против лишнего веса
Кусты чахнут, цветы мельчают: пересадка в сентябре возвращает клумбам яркость — спасение от морозов
Деньги не спят: эта компания с рекордной прибылью возглавила список крупнейших в России
Вода, что крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом

Новая жизнь: Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала сыну профессию

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в третий раз, опубликовав фото новорожденного. 

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов
Фото: Инстаграм Регины Тодоренко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов

Регина Тодоренко сообщила, что она родила третьего ребёнка. В социальных сетях звезда опубликовала кадры, на который сфотографировала крошечную ручку младенца.

"Теперь нас 5. Приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — гласит подпись под фотографией.

На снимке можно увидеть также супруга звезды ТВ, певца Влада Топалова, который крепко обнимает жену.

Тодоренко и Топалов уже воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

Регина предпочитала держать в тайне третью беременность, однако всё стало понятно, когда телеведущая уже не могла скрывать живот за объёмными нарядами.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи "Орёл и решка".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом
Новая жизнь: Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала сыну профессию
Пловцы не зря носят одинаковые шапочки: знающий человек сразу отличит правильный выбор
Мексика манит, но таит угрозу: как избежать опасностей в Мексике и не пропустить удовольствия
Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного
Забудьте про магазинные газировки: этот дынный лимонад удивит свежестью
Машины есть, покупателей нет: как Пекин загнал автопром в ловушку
Сентябрь не прощает летних ошибок: ваш уход обернётся ловушкой, если не сменить его по этим правилам
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.