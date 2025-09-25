Алёна Кравец устроила истерику и подралась с дочерью в студии — её вывела из себя одна фраза

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале произошёл шокирующий инцидент между Алёной Кравец и её приемной дочерью Даниеллой. Как сообщает "СтарХит", конфликт, который нарастал между ними на протяжении долгого времени, достиг своего апогея во время обсуждения поиска биологического отца девушки.

Встреча, которая должна была стать шагом к примирению, быстро переросла в острые обвинения. Алёна и её муж Руслан упрекнули Даниеллу во лжи, утверждая, что телеведущая никогда не проявляла агрессии по отношению к ней. Однако Даниелла не согласилась с этим и предложила матери пройти тест на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова.

Ситуация накалилась, когда Даниелла сделала резкое замечание о том, что у Алёны не могло быть собственных детей. Эта фраза вызвала бурю эмоций у телеведущей, которая, не сдержавшись, подошла к дочери и ударила её несколько раз по лицу. В ярости она выкрикнула о том, что все её жертвы были ради воспитания Даниеллы.

"У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья? Знаете, что она писала? Что я бесплодная и какая-то не такая. Ты просто тварь", — закричала Кравец после ударов и покинула студию "Пусть говорят".

Ведущий программы Дмитрий Борисов был в шоке от произошедшего и прокомментировал ситуацию, отметив, что Даниелле нужно время, чтобы прийти в себя после такого удара. Алёна вернулась в студию спустя некоторое время, но не извинилась и прошла мимо своей дочери, продолжая настаивать на том, чтобы Даниелла отказалась от фамилии и прекратила любые связи с её семьей.