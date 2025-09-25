Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Кравец устроила истерику и подралась с дочерью в студии — её вывела из себя одна фраза

Шоу-бизнес

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале произошёл шокирующий инцидент между Алёной Кравец и её приемной дочерью Даниеллой. Как сообщает "СтарХит", конфликт, который нарастал между ними на протяжении долгого времени, достиг своего апогея во время обсуждения поиска биологического отца девушки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Встреча, которая должна была стать шагом к примирению, быстро переросла в острые обвинения. Алёна и её муж Руслан упрекнули Даниеллу во лжи, утверждая, что телеведущая никогда не проявляла агрессии по отношению к ней. Однако Даниелла не согласилась с этим и предложила матери пройти тест на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова.

Ситуация накалилась, когда Даниелла сделала резкое замечание о том, что у Алёны не могло быть собственных детей. Эта фраза вызвала бурю эмоций у телеведущей, которая, не сдержавшись, подошла к дочери и ударила её несколько раз по лицу. В ярости она выкрикнула о том, что все её жертвы были ради воспитания Даниеллы.

"У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья? Знаете, что она писала? Что я бесплодная и какая-то не такая. Ты просто тварь", — закричала Кравец после ударов и покинула студию "Пусть говорят".

Ведущий программы Дмитрий Борисов был в шоке от произошедшего и прокомментировал ситуацию, отметив, что Даниелле нужно время, чтобы прийти в себя после такого удара. Алёна вернулась в студию спустя некоторое время, но не извинилась и прошла мимо своей дочери, продолжая настаивать на том, чтобы Даниелла отказалась от фамилии и прекратила любые связи с её семьей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
