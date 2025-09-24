Олень сбросил рога: Джигурда объяснил, почему Дибров простил жену Полину

Актёр и шоумен Никита Джигурда высказался о скандале в семье Дмитрия Диброва, которому изменила супруга Полина Диброва.
Никита Джигурда прокомментировал пикантную ситуацию, в которой оказался Дмитрий Дибров.
Эпатажный артист уверен, что у Дмитрия Диброва хватило мудрости простить супругу, так как он интеллектуальный человек.
"Это трагедия большая на старости лет. Но олень сбрасывает рога! У Димки супер интеллект. Я думаю, он её простил, он всё понимает, он интеллектуал", — цитирует слова Джигурды "СтарХит".
Звезда фильма "Любить по-русски" подчеркнул, что на первом месте у родителей должны быть дети.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров признал, что ему не удалось избежать пополнения списка рогоносцев. Он утешает себя тем, что этой печальной участи не избежал даже солнце руссой поэзии Александр Пушкин.
Уточнения
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
