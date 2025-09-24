Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олень сбросил рога: Джигурда объяснил, почему Дибров простил жену Полину

1:00
Шоу-бизнес

Актёр и шоумен Никита Джигурда высказался о скандале в семье Дмитрия Диброва, которому изменила супруга Полина Диброва.

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Никита Джигурда прокомментировал пикантную ситуацию, в которой оказался Дмитрий Дибров.

Эпатажный артист уверен, что у Дмитрия Диброва хватило мудрости простить супругу, так как он интеллектуальный человек.

"Это трагедия большая на старости лет. Но олень сбрасывает рога! У Димки супер интеллект. Я думаю, он её простил, он всё понимает, он интеллектуал", — цитирует слова Джигурды "СтарХит".

Звезда фильма "Любить по-русски" подчеркнул, что на первом месте у родителей должны быть дети.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров признал, что ему не удалось избежать пополнения списка рогоносцев. Он утешает себя тем, что этой печальной участи не избежал даже солнце руссой поэзии Александр Пушкин.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
