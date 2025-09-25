Судьба предопределена: Сергей Безруков задумался о профессиональном будущем своих детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков считает, что его дети могут пойти по его стопам в выборе профессии.

Актёр Сергей Безруков
Фото: ВК-аккаунт Сергея Безрукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Сергей Безруков

Безруков вспомнил, что он в детские годы много времени проводил с отцом в театральных стенах.

"Можно сказать, что в какой-то степени моя судьба была предопределена", — написал актёр в социальных сетях.

Народный артист России объяснил, что они с супругой, режиссёром Анной Матисон, тоже берут своих наследников на работу, вовлекая сына и дочь в съёмочный процесс.

"Они видят нашу работу изнутри с малых лет. Маша и Стёпа уже пробовали себя и в кино, играя небольшие роли в "Плевако", — рассказал Сергей.

Звезда сериала "Бригада" отметил, что пока для него профессия его наследников неочевидна, однако он убеждён, что актёрский опыт пойдёт им на пользу.

Напомним, помимо 9-летней Марии и 6-летнего Степана, у звёздных супругов также есть 4-летний сын Василий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
