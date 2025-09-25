Судьба предопределена: Сергей Безруков задумался о профессиональном будущем своих детей

Актёр Сергей Безруков считает, что его дети могут пойти по его стопам в выборе профессии.
Безруков вспомнил, что он в детские годы много времени проводил с отцом в театральных стенах.
"Можно сказать, что в какой-то степени моя судьба была предопределена", — написал актёр в социальных сетях.
Народный артист России объяснил, что они с супругой, режиссёром Анной Матисон, тоже берут своих наследников на работу, вовлекая сына и дочь в съёмочный процесс.
"Они видят нашу работу изнутри с малых лет. Маша и Стёпа уже пробовали себя и в кино, играя небольшие роли в "Плевако", — рассказал Сергей.
Звезда сериала "Бригада" отметил, что пока для него профессия его наследников неочевидна, однако он убеждён, что актёрский опыт пойдёт им на пользу.
Напомним, помимо 9-летней Марии и 6-летнего Степана, у звёздных супругов также есть 4-летний сын Василий.
