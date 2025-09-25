Неожиданно: Артемий Лебедев нашёл предмет из СССР в южноафриканском отеле

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что в отеле Южно-Африканской Республики (ЮАР) ему в кровать положили забытый предмет из СССР.

Фото: Инстаграм Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Резиновая грелка

Лебедев, который сейчас отдыхает в Кейптауне, поведал, что неожиданно на юго-западе ЮАР у него пробудилось ностальгическое чувство по советскому детству.

Он опубликовал в социальных сетях фото постели с грелкой, прикрытой одеялом.

"Самая милая вещь в ЮАР, где сейчас по ночам 9 градусов тепла, — это грелка в кроватке, которую мне заботливо кладут под одеялко в отеле каждый вечер", — написал под фото Артемий.

Дизайнер признался, что уже почти забыл о том, что существуют грелки, так как последний раз видел этот предмет несколько десятилетий назад.

"Она всегда была холодная и бездушная. А тут она согревает меня на ночь! Ми-ми-ми!" — высказался Лебедев.

Ранее сообщалось, что 50-летний дизайнер Лебедев решился на пластическую операцию, чтобы изменить форму носа.

Кейпта́ун — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики. Расположен на юго-западе страны, на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.

