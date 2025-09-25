Шокирующая цена и соседство с известным блогером: что известно о новой квартире Собчак

Известная телеведущая Ксения Собчак недавно отпраздновала новоселье в своей новой квартире на Дмитровском шоссе, устроив грандиозную вечеринку. Как выяснилось, знаменитость выбрала для проживания один из самых элитных районов столицы, где её соседкой стала блогер Наталья Давыдова, известная под псевдонимом Тётя Мотя.

Фото: flickr.com by Evgeniy Isaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ксения Собчак

По оценкам эксперта по недвижимости Юрия Паршикова, стоимость жилья в этом районе действительно поражает воображение. По его словам, цены на трёхкомнатные квартиры здесь могут варьироваться от 250 до 600 миллионов рублей, а в некоторых случаях и вовсе превышать миллиард. Даже однокомнатные квартиры в этом престижном месте стоят не менее 25 миллионов при средней цене в 45—60 миллионов рублей.

Паршиков отметил, что этот район, некогда населённый ремесленниками и торговцами, сегодня по праву считается одним из самых элитных в городе, что и объясняет столь высокие цены на недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".