Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От ануса к клавиатуре: выяснилось, что эволюция связала наши руки с самым древним отверстием тела
Шёпот из воды оказался не эхом: зверь с белой кожей воспроизвёл интонацию человеческой речи
Семейные скелеты в шкафу: почему Илон Маск больше не хочет знать своего отца
Мотоцикл мечты обернулся ловушкой: почему первые полгода самые смертельные для новичков
Бизнесу — передышка: россиян ждёт новый тип кредитных каникул. Вот правила
Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России
Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом
Утренний лёд на лице: секрет сияния или шаг к преждевременному старению
Этот секретный ингредиент превратит вашу пиццу в диетический шедевр — раскроем рецепт

Шокирующая цена и соседство с известным блогером: что известно о новой квартире Собчак

1:10
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ксения Собчак недавно отпраздновала новоселье в своей новой квартире на Дмитровском шоссе, устроив грандиозную вечеринку. Как выяснилось, знаменитость выбрала для проживания один из самых элитных районов столицы, где её соседкой стала блогер Наталья Давыдова, известная под псевдонимом Тётя Мотя.

Ксения Собчак
Фото: flickr.com by Evgeniy Isaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ксения Собчак

По оценкам эксперта по недвижимости Юрия Паршикова, стоимость жилья в этом районе действительно поражает воображение. По его словам, цены на трёхкомнатные квартиры здесь могут варьироваться от 250 до 600 миллионов рублей, а в некоторых случаях и вовсе превышать миллиард. Даже однокомнатные квартиры в этом престижном месте стоят не менее 25 миллионов при средней цене в 45—60 миллионов рублей.

Паршиков отметил, что этот район, некогда населённый ремесленниками и торговцами, сегодня по праву считается одним из самых элитных в городе, что и объясняет столь высокие цены на недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Военные новости
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом
Утренний лёд на лице: секрет сияния или шаг к преждевременному старению
Этот секретный ингредиент превратит вашу пиццу в диетический шедевр — раскроем рецепт
Авокадо дома запускает фабрику из 200 плодов за сезон: что нужно, чтобы это случилось
Вараны, бары на крышах и китайский квартал: каким ещё встречает гостей Бангкок
Аллергия на кошек и пыль впервые потеряла силу: новый метод нейтрализует симптомы быстрее любой таблетки
Шокирующая цена и соседство с известным блогером: что известно о новой квартире Собчак
Утюг сияет чистотой: копеечный метод удаления нагара — ваша одежда скажет спасибо
Новый формат Урганта: как ведущий зарабатывает миллионы без вечернего шоу
Цена ржи ниже спичек? Что происходит с производством главного хлеба России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.