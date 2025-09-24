Сложный клиент: Елена Товстик отказывалась от услуг Екатерины Гордон под давлением мужа

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала новости об отказе Елены Товстик от её адвокатских услуг.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон и Елена Товстик

Катя Гордон предположила, что слухи о том, что Елена Товстик отказалась с ней работой — дело рук представителей Полины Дибровой.

Она поведала, что некоторое время назад бизнесмен Роман Товстик убедил доверчивую Елену разорвать не ней договор, обещая соблюдение условий мирного соглашения.

Предприниматель, по словам Гордон, не сдержал слова, а обманутая Елена вновь попросила помощи у Екатерины.

"Лена — клиент сложный, потому что она любит… она поддаётся на уговоры и провокации, часто подрывает мою работу, затем просит прощение. Но все мы понимаем, что она ранена, ей больно", — высказалась Гордон в социальных сетях.

Юрист заверила, что недоброжелатели не дождутся того, что она перестанет работать с проблемным клиентом.

Гордон подчеркнула, что договор по вопросам мирных переговоров у неё с Еленой заключён. Она готова прийти на помощь женщине в вопросе борьбы за детей.

Ранее Полина Диброва обвинила Елену Товстик в том, что она подбиралась к её мужу, телеведущему Дмитрию Диброву.