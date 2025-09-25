Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок

Владимир Пресняков вспомнил свой неудачный интимный опыт и заявил, что поможет своим сыновьям в деле сексуального просвещения.

Фото: ВК-аккаунт Владимира Преснякова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Владимир Пресняков

Владимир Пресняков признался, что его рекомендации по вопросам секса помогали его сыну Никите Преснякову.

Певец объяснил, что в детстве он упустил момент, когда нужно было беседовать с наследником о сексе, однако теперь он в состоянии давать ценные советы, которые реально помогают.

Владимир заявил, что его первый сексуальный опыт в 14-летнем возрасте был "жутким и сложным".

Стал мужчиной Пресняков с партнёршей, которая была существенно старше его. По его словам, эта женщина являлась представительницей древнейшей профессии.

"В первый момент у неё спал парик. И когда он упал — я понял что ей лет сто", — рассказа Пресняков в шоу "Ваша Наташа", которое ведёт его супруга Наталья Подольская.

