Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок

Владимир Пресняков вспомнил свой неудачный интимный опыт и заявил, что поможет своим сыновьям в деле сексуального просвещения.
Владимир Пресняков признался, что его рекомендации по вопросам секса помогали его сыну Никите Преснякову.
Певец объяснил, что в детстве он упустил момент, когда нужно было беседовать с наследником о сексе, однако теперь он в состоянии давать ценные советы, которые реально помогают.
Владимир заявил, что его первый сексуальный опыт в 14-летнем возрасте был "жутким и сложным".
Стал мужчиной Пресняков с партнёршей, которая была существенно старше его. По его словам, эта женщина являлась представительницей древнейшей профессии.
"В первый момент у неё спал парик. И когда он упал — я понял что ей лет сто", — рассказа Пресняков в шоу "Ваша Наташа", которое ведёт его супруга Наталья Подольская.
Ранее психоаналитик назвала развод Никиты Преснякова с женой закономерным.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.