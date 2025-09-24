После смерти Градского: как изменилась жизнь вдовы композитора и встретила ли она новую любовь

После ухода из жизни легендарного Александра Градского в 2021 году его вдова Марина Коташенко выбрала путь уединения, редко появляясь на публике и избегая общения с журналистами, однако порталу "Страсти" удалось узнать о том, как складывается жизнь Марины сейчас и есть ли в ней место для новых отношений. Источником информации стал продюсер Сергей Дворцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kodru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Градский

Недавно стало известно, что Марина Коташенко официально вступила в наследство своего покойного супруга. Апелляционный суд принял решение в её пользу, и спорное имущество было разделено. По словам Дворцова, это решение суда значительно улучшило её финансовое положение, хотя и до этого нельзя было назвать её нуждающейся. Продюсер подчеркнул, что, несмотря на свою закрытость, Марина продолжает активно работать.

"С ней сейчас всё хорошо, работает, занимается так же творчеством, продвижением проектов Александра Борисовича. У неё есть деньги, свои сбережения. Всё-таки на днях она ещё вступила в наследство. Поэтому у неё всё в порядке", — поделился Дворцов.

Что касается личной жизни, то здесь, по словам продюсера, Марина не встретила свою новую любовь. Как и многие вдовы известных людей, она, возможно, не сможет найти мужчину, который сравнился бы с Александром Градским.

"Всё может быть, нельзя ничего отрицать, хотя она столько лет была верна Александру Борисовичу, поэтому не думаю, что после его смерти она кого-то может найти снова", — заявил Сергей Дворцов.