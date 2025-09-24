Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд

Певица Анна Семенович намерена обратиться в суд с иском против продавцов одного из крупнейших маркетплейсов. Причиной стало использование её изображения для создания полноростовых картонных фигур. Артистка обнаружила свою "копию" в продаже, что стало для неё полной неожиданностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

"Сначала я не даже не поняла, что происходит. Даже рассмеялась. Но начала листать каталог и обнаружила на витрине не только себя в нескольких вариантах и разных образах, но и своих коллег: Сергея Лазарева, Таню Буланову, Егора Крида, Стаса Костюшкина, Сергея Жукова. Кого там только нет, включая десятки мировых звёзд!" — приводит слова Семенович mk.ru.

Анна выразила удивление, что подобные практики до сих пор имеют место, несмотря на юридическую подкованность современных предпринимателей. Она была уверена, что такие случаи остались в далёком прошлом.

"Значит, придётся снова напомнить им, что соблюдать законы необходимо. Я сразу связалась со своим юристом, мы очень быстро оформили все необходимые документы у нотариуса. Уже составлен заверенный протокол осмотра доказательств, и я готова идти в суд, защищать свои права", — рассказала певица.

Она добавила, что купила куклу, юридически заверила факт покупки и чек, а также выразила надежду, что остальные коллеги, чьи изображения были точно так же использованы для создания кукол, последуют её примеру.

Адвокат Анны Семенович Майя Шевцова уверена, что этот судебный процесс может стать прецедентом для всей индустрии, защитив права артистов от недобросовестного использования их образов.

"Претензия отправлена изготовителю и продавцу, у него есть 10 дней, чтобы на неё ответить и в досудебном порядке выплатить Анне указанную сумму компенсации. Речь идёт о 10 миллионах рублей. В случае, если этого не произойдёт, исковое заявление отправится прямиком в суд. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение прав на охрану изображения гражданина и недопустимое использование чужой популярности в коммерческих целях", — заявила Шевцова.