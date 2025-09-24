Гуф развеял слухи: сколько на самом деле потратил рэпер на свой день рождения

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, публично опроверг сообщения о масштабе трат на свой день рождения.

Фото: instagram by личный аккаунт Гуфа в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гуф

В разговоре с Super.ru музыкант прокомментировал появившиеся публикации в СМИ.

"Всё вместе с кораблём обошлось в 1,7 миллиона рублей", — заявил Долматов.

По его словам, пятичасовая аренда теплохода "Морис" для прогулки по Москве-реке составила основную статью расходов — 1,5 миллиона рублей.

Ранее издание Shot оценивало общие затраты на праздник примерно в четыре миллиона рублей. В публикациях утверждалось, что только фуршет для гостей, среди которых были Баста и HammAli & Navai, обошёлся более чем в 1,5 миллиона рублей.

Артист оставил эти данные без подробных комментариев, ограничившись указанием итоговой суммы.