Гуф развеял слухи: сколько на самом деле потратил рэпер на свой день рождения

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, публично опроверг сообщения о масштабе трат на свой день рождения.
В разговоре с Super.ru музыкант прокомментировал появившиеся публикации в СМИ.
"Всё вместе с кораблём обошлось в 1,7 миллиона рублей", — заявил Долматов.
По его словам, пятичасовая аренда теплохода "Морис" для прогулки по Москве-реке составила основную статью расходов — 1,5 миллиона рублей.
Ранее издание Shot оценивало общие затраты на праздник примерно в четыре миллиона рублей. В публикациях утверждалось, что только фуршет для гостей, среди которых были Баста и HammAli & Navai, обошёлся более чем в 1,5 миллиона рублей.
Артист оставил эти данные без подробных комментариев, ограничившись указанием итоговой суммы.
