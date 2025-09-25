Семейные скелеты в шкафу: почему Илон Маск больше не хочет знать своего отца

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прекратил общение с собственным отцом, Эрролом Маском. Причиной стали серьёзные обвинения в адрес родителя, которые подробно изложила газета The New York Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Errol Musk, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Эррол Маск

Публикация ссылается на материалы полицейских расследований и внутреннюю переписку семьи. Согласно отчётам, против Эррола Маска выдвигались обвинения в сексуальном насилии в отношении пятерых детей и пасынков. Первый инцидент, согласно документам, датируется 1993 годом.

В отношении отца бизнесмена было возбуждено три уголовных дела, последнее из которых относится к 2023 году. Все они были впоследствии закрыты из-за недостатка доказательств. Сам Эррол Маск свою вину категорически отрицает.

При этом он заявляет о хороших отношениях с сыном. Данное утверждение противоречит публичным заявлениям Илона Маска, который сообщил о разрыве контактов с отцом двумя годами ранее.