A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи

Шоу-бизнес

Американский рэпер A$AP Rocky допустил возможность тайного брака с певицей Рианной.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рианна

В интервью журналу Elle музыкант избежал прямого ответа на вопрос о семейном статусе, заявив: "Как вы можете знать, что я сейчас не женат? Подтверждать всё равно не собираюсь".

Артист также прокомментировал текущую беременность партнёрши. Он отметил, что на этот раз процесс протекает иначе, выразив надежду на рождение дочери.

"Мы молимся об этом. Чувствую, что так и будет — беременность совсем другая, чем раньше", — поделился рэпер.

A$AP Rocky рассказал о влиянии отцовства на свою жизнь. По его словам, семья занимает большую часть его сердца, а воспитание детей изменило его подход к жизни.

Напомним, пара воспитывает двух сыновей — RZA и Риота, а в мае 2024 года Рианна подтвердила третью беременность на церемонии Met Gala.