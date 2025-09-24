Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розовые разбойники: редкие медузы с 21-метровыми щупальцами захватили пляжи Техаса
После смерти Градского: как изменилась жизнь вдовы композитора и встретила ли она новую любовь
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы

A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи

1:00
Шоу-бизнес

Американский рэпер A$AP Rocky допустил возможность тайного брака с певицей Рианной.

Рианна
Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рианна

В интервью журналу Elle музыкант избежал прямого ответа на вопрос о семейном статусе, заявив: "Как вы можете знать, что я сейчас не женат? Подтверждать всё равно не собираюсь".

Артист также прокомментировал текущую беременность партнёрши. Он отметил, что на этот раз процесс протекает иначе, выразив надежду на рождение дочери.

"Мы молимся об этом. Чувствую, что так и будет — беременность совсем другая, чем раньше", — поделился рэпер.

A$AP Rocky рассказал о влиянии отцовства на свою жизнь. По его словам, семья занимает большую часть его сердца, а воспитание детей изменило его подход к жизни.

Напомним, пара воспитывает двух сыновей — RZA и Риота, а в мае 2024 года Рианна подтвердила третью беременность на церемонии Met Gala.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы
Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.