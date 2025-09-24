Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панель остаётся чистой неделями: дорогая комплектация меркнет без простого флакона автохимии
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии

Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью

1:34
Шоу-бизнес

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова открыто заявила о стоимости своих выступлений. Она подчеркнула, что высоко себя ценит и считает закономерным брать деньги за свою работу и общение с прессой.

Деньги на ветках
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги на ветках

Также Волочкова отметила, что любое издание стремится публиковать как можно больше материалов о ней, особенно когда наблюдается дефицит других новостей.

"Я сходила на парочку интервью, и все снова потянулись к Волочковой. Хотя хочется сказать, что журналисты постоянно меня дёргают. Когда им нечего писать, сразу все вспоминают Волочкову. Привыкли, что я добрая. Но теперь всё иначе: захотят меня услышать и увидеть — придётся раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне", — приводит слова звезды Общественная Служба Новостей.

Анастасия добавила, что её участие в телеэфире обойдётся ещё дороже, но конкретные суммы называть не стала, однако, как выяснилось, всё же существуют некоторые исключения, когда она готова порадовать зрителей бесплатно.

"Люди должны научиться ценить талант и тех, кто им дарит прекрасное. Бесплатно я готова работать только для детей, военных и для тех, кто приходит на мой концерт "Одержимость". А вот пресса пусть платит", — сказала Волочкова.

Кроме того, она заявила, что считает свои расценки не самыми дорогими по сравнению с некоторыми другими знаменитостями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Мир. Новости мира
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Мир. Новости мира
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.