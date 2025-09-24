Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью

Шоу-бизнес

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова открыто заявила о стоимости своих выступлений. Она подчеркнула, что высоко себя ценит и считает закономерным брать деньги за свою работу и общение с прессой.

Деньги на ветках

Также Волочкова отметила, что любое издание стремится публиковать как можно больше материалов о ней, особенно когда наблюдается дефицит других новостей.

"Я сходила на парочку интервью, и все снова потянулись к Волочковой. Хотя хочется сказать, что журналисты постоянно меня дёргают. Когда им нечего писать, сразу все вспоминают Волочкову. Привыкли, что я добрая. Но теперь всё иначе: захотят меня услышать и увидеть — придётся раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне", — приводит слова звезды Общественная Служба Новостей.

Анастасия добавила, что её участие в телеэфире обойдётся ещё дороже, но конкретные суммы называть не стала, однако, как выяснилось, всё же существуют некоторые исключения, когда она готова порадовать зрителей бесплатно.

"Люди должны научиться ценить талант и тех, кто им дарит прекрасное. Бесплатно я готова работать только для детей, военных и для тех, кто приходит на мой концерт "Одержимость". А вот пресса пусть платит", — сказала Волочкова.

Кроме того, она заявила, что считает свои расценки не самыми дорогими по сравнению с некоторыми другими знаменитостями.