80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину

Поэтесса Лариса Рубальская заявила об отсутствии Ирины Аллегровой в программе своего юбилейного концерта.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лариса Рубальская

Своё 80-летие автор песен отметила 24 сентября.

"В моём юбилейном концерте будут все звезды, кроме Аллегровой", — сообщила Рубальская в интервью kp.ru.

По её словам, причиной стало негативное отношение певицы к песне "Угонщица", которая принесла ей широкую известность. Рубальская призналась, что испытывает обиду из-за неоднократных отказов Аллегровой исполнять этот хит.

"Она много раз говорила, что не хочет петь мою "Угонщицу", мол, эту песню терпеть не может. Хотя она стала хитом и принесла ей славу", — пояснила поэтесса.

Напряжённость в отношениях подтверждается инцидентом 2022 года, когда Рубальская прокомментировала уход певицы со сцены при просьбах зрителей спеть спорную композицию.