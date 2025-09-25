Мы что, не понимаем? Ширвиндт нашёл альтернативу неработающим в РФ мессенджерам

Телеведущий Михаил Ширвиндт нашёл удивительное решение для получения сообщений в условиях блокировки мессенджеров — читайте его мнение о безопасности!
Михаил Ширвиндт обратил внимание на блокировку звонков в иностранных мессенджерах.
"Но это же для нашей пользы. Мы что, не понимаем что ли? Мошенники используют эти мессенджеры, чтобы нас обманывать. Деньги вымогать. Правда, говорят, что уже и MAX подвергся атаке, и уже через него обманывают соотечественников", — высказался Михаил.
Экс-ведущий шоу "Я и моя собака" поведал, что мошенники дозвонились ему на мобильный телефон и попросили прислать код подтверждения на полученную посылку.
"Что же делать? отключить MAX? Отключить мобильную связь? А как же тогда общаться?" — задался вопросами телеведущий.
Ширвиндт пришёл к необычному решению.
"Голубиная почта! Но это для тех, у кого куриные мозги", — объяснил Михаил.
