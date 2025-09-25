Мы что, не понимаем? Ширвиндт нашёл альтернативу неработающим в РФ мессенджерам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт нашёл удивительное решение для получения сообщений в условиях блокировки мессенджеров — читайте его мнение о безопасности!

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Stephane <3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смартфон

Михаил Ширвиндт обратил внимание на блокировку звонков в иностранных мессенджерах.

"Но это же для нашей пользы. Мы что, не понимаем что ли? Мошенники используют эти мессенджеры, чтобы нас обманывать. Деньги вымогать. Правда, говорят, что уже и MAX подвергся атаке, и уже через него обманывают соотечественников", — высказался Михаил.

Экс-ведущий шоу "Я и моя собака" поведал, что мошенники дозвонились ему на мобильный телефон и попросили прислать код подтверждения на полученную посылку.

"Что же делать? отключить MAX? Отключить мобильную связь? А как же тогда общаться?" — задался вопросами телеведущий.

Ширвиндт пришёл к необычному решению.

"Голубиная почта! Но это для тех, у кого куриные мозги", — объяснил Михаил.

Ранее Михаил Ширвиндт прокомментировал слухи об уходе молодой жены.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
