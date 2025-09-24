Звезда Comedy Woman рухнула с кровати: раскрыта тайна ночного происшествия

Шоу-бизнес

Юмористка Екатерина Варнава стала героиней необычного происшествия в собственной квартире.

Фото: Telegram by Telegram-канал Екатерины Варнавы, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Варнава

Актриса призналась, что недавно упала с кровати при попытке резко повернуться.

"Вот я позавчера упала с кровати… Я резко развернулась и [упала]. Не рассчитала настолько, что не поняла, как так вышло. Трезвая, казалось бы", — рассказала Варнава в интервью для YouTube-канала Radio Van.

Юмористка добавила, что обычно отличается некоторой неуклюжестью.

Варнава также пошутила над возможными последствиями инцидента. Она отметила, что проживая одна, могла бы стать героиней загадочной истории, если бы падение привело к серьёзным травмам.

