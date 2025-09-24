Иванова показала естественность: как отреагировали на послеродовую фигуру возлюбленной Тимати

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Валентина Иванова, спутница рэпера Тимати, посетила вечеринку в московском клубе после рождения дочери. Модель появилась на мероприятии Ксении Собчак через полтора месяца после родов.

Валентина Иванова
Фото: instagram by личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валентина Иванова

Иванова выбрала свободный стиль в духе нулевых годов, не скрывая естественных изменений фигуры.

На снимках в соцсетях заметен характерный для послеродового периода животик, который модель не стала маскировать. Этот выбор вызвал активное обсуждение среди подписчиков.

"В то время как некоторые знаменитости демонстрируют идеальные формы через неделю после родов, Валя показывает нормальное женское тело", — прокомментировали пользователи.

Напомним, 31-летняя избранница музыканта стала мамой впервые — она родила дочь Эмму. Для Тимати ребёнок стал третьим — у него также подрастают дочь Алиса и сын Ратмир.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
