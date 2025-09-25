Наша роль в другом: Мария Погребняк объяснила, почему не делает уроки с детьми

Блогер Мария Погребняк объяснила, обязаны ли родители делать уроки с детьми.

Погребняк высказалась на тему школьных домашних заданий. Она уверена, что эта тема является угрозой для нервной системы родителей.

Многодетная мать поделилась своим опытом. Она отметила, что давно поняла, что уроки — это не её работа.

"Роль родителя — не в том, чтобы сидеть над душой, а в том, чтобы научить ребенка справляться с задачами самостоятельно. Это куда ценнее, чем пятёрка за решенную мной задачку", — написала Мария в своём Telegram-канале

Она рассказала, что в её семье существует чёткая система. Сыновья должны делать уроки в 17.00. Никакие отсрочки не принимаются.

Погребняк назвала себя навигатором, так как она должна лишь направлять наследников. Блогер оставляет детям право на ошибку.

"Сначала попробуй сам, а если не получится — мы разберем вместе. Это создаёт чувство безопасности, но не разрешает перекладывать ответственность", — выразил свою позицию мать четверых сыновей.

Мария также подчеркнула что давно перестала контролировать процесс выполнения домашних заданий.

